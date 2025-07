Ex-técnico da Holanda, Louis van Gaal supera câncer e cogita retorno ao futebol

O ex-jogador e treinador holandês Louis van Gaal revelou, em entrevista, que não tem mais preocupações com o câncer de próstata que luta há mais de três anos. A última experiência à beira do gramado foi na Copa do Mundo, quando comandou a seleção da Holanda naquele ciclo. O ex-meio-campista descobriu que estava com a doença, inclusive, um ano antes do torneio, mas só tornou a informação pública após a competição. Ao programa de televisão holandês "Humberto", van Gaal diz estar "indo bem".

— Não estou mais preocupado com isso, o câncer não me incomoda mais. Há dois anos, passei por algumas cirurgias. Na época, tudo estava ruim, mas no fim deu certo. Faço exames a cada poucos meses, está indo bem. Estou cada vez mais em forma — celebrou.

Com a evolução no tratamento, o holandês já projeta um retorno ao futebol, mas afirmou que não treinaria clubes novamente, apenas seleções:

— Apesar da minha doença, tenho sido convidado para treinar clubes nos últimos dois anos. Não vou treinar em um clube porque não tenho vontade de trabalhar todos os dias. Você é técnico de uma seleção oito vezes por ano, mas quem quer um homem de 73 anos que teve câncer de próstata? Talvez Curaçao ou algo assim? Eu só faria isso por países como Inglaterra e Alemanha — desabafou van Gaal.

Van Gaal terminou mais uma campanha de Copa do Mundo invicto (Foto: EFE/Rodrigo Jiménez)

⚽ Relembre a carreira de Louis van Gaal

Como jogador, Louis van Gaal teve uma trajetória modesta. Atuou como meio-campista principalmente no futebol holandês, com passagens por Ajax, Sparta Rotterdam e AZ Alkmaar, além de um curto período na Bélgica, no Royal Antwerp.

Mas foi à beira do campo que van Gaal construiu seu legado. Ganhou notoriedade internacional ao comandar o Ajax nos anos 1990, conquistando a Champions League de 1994/95 com uma geração histórica. Passou por gigantes como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United, sempre deixando sua marca com estilo disciplinador e aposta em jovens talentos. Pela seleção holandesa, teve três passagens, sendo a mais marcante em 2014, quando levou a equipe ao terceiro lugar na Copa do Mundo.