!COM PERSONALIDADE! 10 minutos depois, em jogada muito bem tramada, Sultan Al-Ghannam aproveitou a triangulação no meio e recebeu um lançamento na área. O lateral ganhou na velocidade da marcação e poderia ter cruzado no meio para Ronaldo, mas preferiu bater para o gol e acertou uma bomba, no cantinho de Zniti, que nada pôde fazer.