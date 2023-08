As equipes começaram convertendo suas cobranças, mas não demorou muito e na terceira sueca, Bjorn desperdiçou a batida com 3 a 2 no placar para os EUA. Rapinoe, Blomqvist e Smith também desperdiçaram as cobranças e Bennison, na última, cobrou com estilo para garantir as alternadas. A goleira Naeher converteu e Eriksson empatou o duelo. Na sétima cobrança, O'Hara acertou caprichosamente a trave e Hurtig, com ajuda da tecnologia da linha do gol, garantiu as suecas nas quartas de final.