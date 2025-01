Cristiano Ronaldo pede a contratação de ex-companheiro brasileiro

Cristiano Ronaldo vive incerteza em relação ao seu futuro. O jogador tem contrato com o Al-Nassr até o meio de 2025, e uma possível renovação está atrelada a chegada de reforços na equipe saudita. Casemiro é o principal nome exigido pelo astro português. A informação é do jornal espanhol "Marca".

Algumas derrotas e eliminações para rivais como: Al Hilal e Al Ittihad, fizeram com que Cristiano Ronaldo exigisse uma equipe mais competitiva. O sonho do português e do clube é de conquistar a Liga Saudita e a Liga dos Campeões Asiática.

Relação de Cristiano com Casemiro

Os jogadores atuaram juntos por cinco temporadas pelo Real Madrid, onde conquistaram quatro Champions League e duas La Liga, juntos. Mais tarde, os dois se reencontraram em Manchester, em 2022. No entanto, CR7 saiu do clube pouco meses depois, se despedindo mais uma vez de seu companheiro. Dessa vez, o intuito de Cristiano é trazer o amigo (Casemiro) para atuar ao seu lado no Al-Nassr.

Alternativas de Cristiano Ronaldo

Conforme noticiou o "MARCA", Cristiano Ronaldo, com contrato a menos de seis meses do seu término, pode escolher livremente o seu futuro. No Al Nassr ele é mais que um jogador, é a referência e sua

identificação com a Arábia Saudita é total e absoluta, tanto no futebol quanto no mundo dos negócios.

Entretanto, a opção de terminar nos Estados Unidos reapareceu. O craque não descarta a possibilidade de mudar de ares, caso os reforços exigidos para a equipe saudita não sejam atendidos.

Cristiano Ronaldo atuando pelo Al Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

