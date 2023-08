- É muito difícil, mas é o futebol. Ele pode se inclinar para qualquer lado, inclusive contra você. Elas tem um time fantástico e dominaram o primeiro tempo, nós melhoramos no segundo e tivemos chances, mas não convertemos e essa é a parte difícil do futebol. É difícil jogar contra uma equipe do estilo da Espanha. Nós não jogamos com a posse de bola, ficamos sem o controle e não jogamos no nosso melhor. São coisas complicadas, mas estou orgulhosa do time - afirmou a defensora.