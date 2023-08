Em oito edições de Copa do Mundo Feminina, quatro foram conquistadas por seleções comandadas por treinadoras: Tina Theune com a Alemanha em 2003, Silvia Neid em 2007, também com a Alemanha, e Jill Ellis em 2015 e 2019, com os Estados Unidos. Sarina Wiegman, em caso de título, entra para o grupo de treinadoras campeãs mundiais. Na edição de 2019, a comandante holandesa chegou perto, mas ficou com o vice-campeonato quando conduzia a Holanda na derrota por 2 a 0 diante das estadunidenses.