A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez em sua história. A equipe bateu a Inglaterra por 1 a 0, com gol da lateral Olga Carmona, ainda na primeira etapa. Após o tento, a defensora celebrou de uma forma diferente, levantando a camisa da Roja e exibindo uma térmica vermelha com os dizeres "Merchi". Em entrevista oficial à Fifa, a atleta explicou a celebração.