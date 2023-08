No grupo H, quem lidera é a Colômbia, após vencer a Alemanha com gol aos 51 da segunda etapa. Com seis pontos, as sul-americanas só precisam de um empate na segunda rodada para garantir o primeiro lugar. A Alemanha está em segundo, com três pontos, seguida pelo Marrocos também com três (está em terceiro por ter saldo inferior) e pela Coreia do Sul, com zero. Na última rodada, as líderes enfrentam a seleção africana, enquanto as vice-líderes decidem sua jornada contra as asiáticas.