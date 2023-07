Chegou o dia! O BRASIL estreia na Copa do Mundo Feminina 2023 nesta segunda-feira, 24, contra o Panamá. O jogo será às 8h (de Brasília) e será transmitido pela Globo, SporTV, Cazé TV, Globoplay e Fifa+ (plataforma de streaming da entidade máxima do futebol. A Seleção está no Grupo F, que ainda conta com França e Jamaica, que empataram em 0 a 0 na estreia.