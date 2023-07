Além da dolorida derrota por 2 a 1, com o gol da vitória francesa sendo marcado já na prorrogação, houve outros dois confrontos entre as equipes durante o ciclo. Em 2020, as europeias venceram por 1 a 0; no ano passado, o placar do Mundial foi repetido. Além disso, o Brasil nunca venceu a França; são 11 jogos na história, com seis derrotas e cinco empates. Para Pia, chegou a hora de virar a chave e fazer história.