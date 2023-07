O QUE VEM POR AÍ?

A Seleção Brasileira Feminina tem como maior objetivo conquistar o primeiro título da Copa do Mundo, que por pouco não foi alcançado em 2007. Com a vitória maiúscula na estreia e o empate entre França e Jamaica, as meninas do Brasil podem se classificar às oitavas de final em caso de vitória diante das francesas.



