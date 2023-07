O Sport enfrenta o CRB na noite desta sexta-feira, 28, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série B. O Leão é quarto colocado, com 35 pontos, e assumirá a liderança, ainda que provisoriamente, em caso de vitória. O CRB é apenas o 12º, com 24 pontos, e, por enquanto, tenta se afastar da zona de rebaixamento.