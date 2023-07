RUMO AO TRICAMPEONATO

A seleção alemã feminina é acumula um histórico de conquistas e performances brilhantes em competições internacionais, com dois título de Copa do Mundo. Com um estilo de jogo tático e ofensivo, as alemãs são reconhecidas pela qualidade técnica e capacidade de adaptação em campo. Sob o comando da treinadora Martina Voss-Tecklenburg, ex-jogadora e ícone do futebol feminino alemão, a equipe busca manter seu legado vitorioso e consolidar sua posição de destaque no cenário mundial.



