GRANDES EXPECTATIVAS

O futebol feminino no Brasil mudou muito desde a última Copa do Mundo. Aumento da visibilidade, nova geração, liga nacional em crescimento... tudo isso é reflexo do legado que Pia Sundhage vem trazendo à Seleção. Em grande trabalho, a comandante sueca mudou a cara do esporte no país e chega com expectativa por uma grande Copa do Mundo. Este pode ser o primeiro título da história das Guerreiras do Brasil, que em sua melhor campanha, foram vice-campeãs em 2007. Uma vitória nesta segunda já colocaria a equipe brasileira na iderança do grupo, já que França e Jamaica empataram em 0 a 0.