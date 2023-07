O atacante tem contrato com o PSG até junho de 2024, mas não deseja renovar o vínculo. Com isso, o presidente Nasser Al Khelaïfi não permitiu o jogador de viajar ao Japão com o restante do time e o camisa 7 foi incorporado a parte do elenco que não está nos planos para a temporada. Segundo a imprensa europeia, se Mbappé não renovar ou não for vendido ainda nesta janela de transferência, não vai vestir mais a camisa parisiense.