SONHANDO COM A HISTÓRIA

A seleção da Argentina, por outro lado, chega à Oceania para a disputa com o desejo de marcar o nome da geração em sua história. A equipe nunca venceu um jogo de Copa do Mundo Feminina, além de não ter nunca conquistado classificação para a fase seguinte. O ciclo desde o último Mundial, porém, foi positivo. As Albicelestes terminaram a Copa América de 2022 na terceira colocação e estão invictas no ano de 2023, chegando com a confiança em dia para a Copa.