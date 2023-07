DISPUTA NA LEGISLAÇÃO

Com a popularização da prática entre as mulheres, as autoridades viram na situação um problema. Depois de 20 anos da primeira partida tida como oficial, o então presidente em exercício, Getúlio Vargas, vivia a época ditatorial do Estado Novo e decidiu agir. Apesar de ter sido o primeiro a permitir o voto feminino no país - decisão tomada em 1932 -, Vargas baixou o Decreto-Lei 3.199 em 1941, que no artigo 54, impedia as mulheres de praticar certas modalidades esportivas, como o futebol, por ser “incompatível com as condições da natureza feminina”.