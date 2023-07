O VAR anulou o sexto gol do Atlético-MG na temporada 2023 e levou os atleticanos à loucura nas redes sociais. O impedimento milimétrico foi marcado após Alan Kardec cabecear para dentro da rede do goleiro Gabriel Grando, aos 36 minutos do segundo tempo, para empatar a partida contra o Grêmio, em Porto Alegre.