O Tricolor faz o duelo de ida do confronto no principal mata-mata nacional, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (25), em Itaquera. Para esse jogo, Luciano deverá sair jogando, já que começou no banco na partida desta noite na capital de Mato Grosso.



Sobre o outro assunto do dia, a arbitragem do carioca Bruno Mota Correia, que marcou dois pênaltis contra o Tricolor no jogo após consultar o VAR, Luciano evitou polêmicas. Até porque com o cartão amarelo recebido quando ainda estava no banco por reclamação ele já é desfalque certo por suspensão no duelo do próximo domingo (30) contra o Bahia, às 11h (de Brasília), no Morumbi.



- A gente teve o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Dois erros, dois vacilos nossos. Não vou falar de arbitragem para não ser julgado e pegar suspensão, é até difícil ficar comentando aqui, mas é seguir porque terça-feira temos uma decisão importantíssima fora de casa.