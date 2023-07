O tamanho de Marta no futebol é relativo ao seu peso fora dos gramados. A rainha já esteve envolvida em polêmicas ao ser voz do manifesto de gênero em outra edição de Copa. A camisa 10 já posou para fotos oficiais tapando do símbolo da Nike, patrocinadora do uniforme, como protesto pelo direito de receber um patrocínio digno - visto que o que tinha era bem menos da metade do masculino.