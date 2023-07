As Guerreiras do Brasil não figuram entre as favoritas na disputa do Mundial, mas não seria surpresa alguma se as comandadas de Pia Sundhage galgassem um lugar no topo. Um ciclo ótimo sob o comando da treinadora sueca levou a equipe ao título da Copa América e a uma grande estruturação da equipe, algo que parecia distante anos atrás. Confira com o Lance! a história do Brasil na Copa do Mundo Feminina ao longo de mais de 30 anos de competição.