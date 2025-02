A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quinta-feira (27) os oito grupos da Série D do Brasileirão 2025, assim como a tabela básica e o regulamento. A competição, que classifica quatro equipes para a Série C de 2026, está prevista para começar no fim de semana de 12 e 13 de abril. As datas-base dos jogos de ida e volta das finais são os dias 21 e 28 de setembro. O Retrô-PE é o atual campeão da Série D. e além dele, subiram Anápolis-GO, Itabaiana-SE e Maringá-PR.

Entre as equipes que brigam para dar um primeiro passo a divisões mais avançadas estão a Portuguesa de Desportos (SP), que foi vice-campeã brasileira em 1996, quando perdeu para o Grêmio. Além da Lusa, que esteve pela última vez na elite em 2013, representam o estado de São Paulo Água Santa, Inter de Limeira e Monte Azul. Outro clube de tradição que busca dias melhores é o Santa Cruz (PE), que esteve na Série A pela última vez em 2006.

Sistema de disputa da Série D

Na primeira fase, os times se enfrentam em ida e volta dentro de seus grupos, regionalizados, classificando os quatro primeiros de cada chave.

Na segunda fase, começa o mata-mata. Os duelos entre os 32 classificados, ainda regionalizados, serão divididos da seguinte forma:

Grupo B-1: 1º do Grupo A-1 x 4º do Grupo A-2

Grupo B-2: 2º do Grupo A-2 x 3º do Grupo A-1

Grupo B-3: 1º do Grupo A-2 x 4º do Grupo A-1

Grupo B-4: 2º do Grupo A-1 x 3º do Grupo A-2

Grupo B-5: 1º do Grupo A-3 x 4º do Grupo A-4

Grupo B-6: 2º do Grupo A-4 x 3º do Grupo A-3

Grupo B-7: 1º do Grupo A-4 x 4º do Grupo A-3

Grupo B-8: 2º do Grupo A-3 x 3º do Grupo A-4

Grupo B-9: 1º do Grupo A-5 x 4º do Grupo A-6

Grupo B-10: 2º do Grupo A-6 x 3º do Grupo A-5

Grupo B-11: 1º do Grupo A-6 x 4º do Grupo A-5

Grupo B-12: 2º do Grupo A-5 x 3º do Grupo A-6

Grupo B-13: 1º do Grupo A-7 x 4º do Grupo A-8

Grupo B-14: 2º do Grupo A-8 x 3º do Grupo A-7

Grupo B-15: 1º do Grupo A-8 x 4º do Grupo A-7

Grupo B-16: 2º do Grupo A-7 x 3º do Grupo A-8

Na terceira fase, as oitavas de final, os confrontos começam a ultrapassar as barreiras regionais.

Grupo C-1: Vencedor B-1 x Vencedor B-6

Grupo C-2: Vencedor B-2 x Vencedor B-5

Grupo C-3: Vencedor B-3 x Vencedor B-8

Grupo C-4: Vencedor B-4 x Vencedor B-7

Grupo C-5: Vencedor B-9 x Vencedor B-14

Grupo C-6: Vencedor B-10 x Vencedor B-13

Grupo C-7: Vencedor B-11 x Vencedor B-16

Grupo C-8: Vencedor B-12 x Vencedor B-15

A partir das quartas de final, os oito finalistas serão divididos de acordo com o número de pontos ganhos em toda a competição (somando todas as fases):

Grupo D-1: 1º colocado geral x 8º colocado geral

Grupo D-2: 4º colocado geral x 5º colocado geral

Grupo D-3: 2º colocado geral x 7º colocado geral

Grupo D-4: 3º colocado geral x 6º colocado geral

Nas semifinais e finais, os confrontos serão divididos assim:

Grupo E-1: Vencedor D-1 x Vencedor D-2

Grupo E-2: Vencedor D-3 x Vencedor D-4

Grupo F-1: Vencedor E-1 x Vencedor E-2

Confira os oito grupos da Série D

Grupo A-1: Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Grêmio Sampaio-RR e Trem-AP;

Grupo A-2: Maracanã-CE, Iguatu-CE, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão-MA, Altos-PI, Parnahyba-PI, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA;

Grupo A-3: Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Sousa-PB, Treze-PB, Santa Cruz-PE, Central-PE, América-RN e Santa Cruz-RN;

Grupo A-4: ASA-AL, Penedense-AL, Sergipe-SE, Lagarto-SE, Barcelona de Ilhéus-BA, Jequié-BA, Juazeirense-BA e União-TO;

Grupo A-5: Ceilândia-DF, Capital-DF, Aparecidense-GO, Goiânia-GO, Mixto-MT, Luverdense-MT, Porto Velho-RO e Goianésia-GO;

Grupo A-6: Rio Branco-ES, Porto Vitória-ES, Nova Iguaçu-RJ, Boavista-RJ, Pouso Alegre-MG, Maricá-RJ, Portuguesa-SP e Água Santa-SP;

Grupo A-7: Goiatuba-GO, Itabirito-MG, Inter de Limeira-SP, Monte Azul-SP, Operário-MS, Uberlândia-MG, Cascavel-PR e Cianorte-PR;

Grupo A-8: Azuriz-PR, Joinville-SC, Barra-SC, Marcílio Dias-SC, São José-RS, São Luiz-RS, Guarany de Bagé-RS e Brasil de Pelotas-RS.

Veja os jogos da primeira rodada da Série D

Sábado e domingo, 12 e 13/04

Manauara-AM x Independência-AC

Humaitá-AC x Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA x Grêmio Sampaio-RR

Trem-AP x Manaus-AM

Maranhão-MA x Altos-PI

Parnahyba-PI x Imperatriz-MA

Tocantinópolis-TO x Maracanã-CE

Iguatu-CE x Sampaio Corrêa-MA

Santa Cruz-RN x Sousa-PB

Treze-PB x Santa Cruz-PE

Central-PE x Ferroviário-CE

Horizonte-CE x América-RN

Jequié-BA x Sergipe-SE

Lagarto-SE x União-TO

Juazeirense-BA x ASA-AL

Penedense-AL x Barcelona de Ilhéus-BA

Goiânia-GO x Luverdense-MT

Mixto-MT x Porto Velho-RO

Goianésia-GO x Ceilândia-DF

Capital-DF x Aparecidense-GO

Boavista-RJ x Portuguesa-SP

Água Santa-SP x Pouso Alegre-MG

Maricá-RJ x Rio Branco-ES

Porto Vitória-ES x Nova Iguaçu-RJ

Uberlândia-MG x FC Cascavel-PR

Cianorte-PR x Operário-MS

Goiatuba-GO x Inter de Limeira-SP

Monte Azul-SP x Itabirito-MG

São Luiz-RS x Azuriz-PR

Joinville-SC x Guarany de Bagé-RS

Brasil de Pelotas-RS x Barra-SC

Marcílio Dias-SC x São José-RS