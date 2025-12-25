Matheuzinho esclarece 'briga' com Yuri Alberto durante final da Copa do Brasil

Com os ânimos mais calmos e o título da Copa do Brasil garantido, o lateral Matheuzinho explicou o desentendimento que teve com o atacante Yuri Alberto durante o primeiro jogo da final contra o Vasco da Gama, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Em um lance de ataque do Cruz-Maltino, que resultou em um escanteio, os jogadores se estranharam e chegaram a discutir, sendo separados pelo goleiro Hugo Souza.

Em entrevista ao programa "Podpah", Matheuzinho esclareceu a situação e apaziguou qualquer mal-entendido.

— Não brigamos não. Foi só um desentendimento entre amigos. Eu sou muito chato dentro de campo, eu reclamo e xingo. Dessa vez eu falei com ele para levantar a auto estima dele. Teve uma bola que ao invés de ele fazer o simples, ele quis dar de letra. Aí eu fiquei p***, e ele chutou o balde comigo. Primeira vez que eu vejo ele chutar o balde. Fiquei até assustado! Fiquei sem reação. Essa reação dele me pegou desprevenido, porque ele é um moleque que nunca fala nada — disse o lateral.

continua após a publicidade

Curiosamente, no jogo da volta, vencido por 2 a 1 pelo Corinthians, Matheuzinho e Yuri Alberto participaram dos dois gols do Timão. No primeiro, o lateral deu bela assistência para o camisa 9 abrir o placar.

No segundo, Matheuzinho novamente passou para Yuri Alberto, que encontrou Memphis Depay livre na área. O atacante finalizou para o gol e garantiu a taça para o Corinthians.

continua após a publicidade

Matheuzinho, Yuri Alberto e Memphis (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.