Se em 2024 Felipe Longo pediu títulos para a sua carreira em 2025, o desejo foi atendido de forma generosa. O goleiro conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira no início do ano e, poucos meses depois, superou o Palmeiras no Campeonato Paulista. Para fechar a temporada, levantou a taça da Copa do Brasil pelo Corinthians.

Apesar de um ano marcado por altos e baixos, o Corinthians superou equipes consideradas favoritas na competição, como Palmeiras e Cruzeiro, chegou à decisão, venceu o Vasco e levantou a taça de campeão. Em 2025, Felipe Longo fez a sua estreia pelo time profissional do Timão e disputou seis partidas.

— A emoção é de muita felicidade e realização por saber a tamanha importância desse título na história do clube. Vencer com essa camisa com certeza tem um sentimento diferente por eu ser mais um corintiano, então me sinto muito responsável em contribuir da melhor forma. Sobre a próxima temporada, temos no mínimo cinco títulos para disputar e vamos com o mesmo embalo para continuar escrevendo nossas histórias. Individualmente é continuar o foco no dia a dia para quando tiver oportunidade contribuir da melhor forma. Chego mais preparado e experiente que ano passado com toda a certeza — ponderou.

Felipe Longo trabalha ao lado de Hugo Souza, nome importante na conquista do título do Corinthians e um dos jogadores mais queridos pela torcida. O camisa um do Timão, inclusive, tem o nome constantemente lembrado em convocações da seleção brasileira.

— O Hugo é um grande goleiro e o melhor do país hoje, então procuro aproveitar o máximo o dia a dia para combinar as qualidades dele com as minhas e evoluir. Nosso dia a dia é muito leve e temos liberdade de nos cobrarmos para melhorar — concluiu.

Felipe Longo conquistou três títulos no ano (Foto: Divulgação)

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.