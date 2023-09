O Lance! avaliou as atuações dos jogadores no segundo jogo da grande final da Copa do Brasil. Gerson e Bruno Henrique foram os melhores pelo lado do Flamengo, enquanto Ayrton Lucas e Léo Pereira foram os piores. O Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo (24), no Morumbi, mas perdeu o título em razão da derrota no primeiro duelo.