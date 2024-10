Rua de fogo, tentativa de invasão e festa: clima de Vasco x Atlético-MG

A torcida do Vasco fez Ruas de Fogo para recepcionar a chegada do time a São Januário para a semifinal da Copa doi Brasil contra o Atlético-MG (Foto: João Brandão)







Escrito por João Brandão • Publicada em 19/10/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro

Na chegada do ônibus do Vasco em São Januário, o elenco foi recebido em uma “rua de fogo” pelos torcedores no entorno do estádio. Apesar da chuva no Rio de Janeiro, os fãs criaram ambiente propício para a semifinal de Copa do Brasil, com muitos sinalizadores, antes da partida com o Atlético-MG.

O público se aglomerou nos arredores com bastante antecedência para cantar e soltar inúmeras bombas para criar um ambiente hostil. São Cristóvão parecia um verdadeiro formigueiro de pessoas após a chegada do ônibus já do cruzmaltino.

A reportagem do Lance! ouviu torcedores muito confiantes, que apostaram em um placar elástico com três gols de Vegetti. Outros, optaram pela cautela, mas empolgados com a possibilidade de o Vasco chegar na decisão pela primeira vez desde 2011.

Em meio a festa, houve tentativa de invasão controlada pela Polícia Militar com bomba de gás lacrimogêneo faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar. Nos camarotes de São Januário, algumas pessoas relataram ardência nos olhos por conta da ação da força de segurança.

A torcida do Vasco tremula suas bandeiras em São Januário antes do apito inicial do jogo com o Atlético-MG pelas semifinais da Copa do Brasil (Foto: João Brandão)

Apesar do contratempo, os vascaínos construíram um clima de decisão do lado de fora. Na parte interna, a expectativa é de uma festa linda com balões e bandeiras nas arquibancadas, além de rolos de papel higiênico que serão jogados em direção ao campo.

A Barreira virou baile, virou um ambiente muito favorável ao Gigante da Colina e cheio de expectativas. Resta saber se o Vasco corresponderá em campo ao que vem sendo feito do lado de fora.