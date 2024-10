Vasco x Atlético-MG: foguetório agita madrugada do Galo pré-decisão

Hulk, atacante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 13:49 • Belo Horizonte

A decisão entre Vasco x Atlético-MG, pela semifinais da Copa do Brasil, neste sábado (19), já começou bem antes do ponteiro marcar 18h30 (de Brasília). Na última madrugada, torcedores do time carioca promoveram um intenso foguetório na porta do hotel onde está hospedada a delegação atleticana, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

O episódio ocorreu por volta das 2h20 da manhã (horário de Brasília) e durou cerca de 10 minutos.

Os jogadores e comissão técnica do Atlético já tinham sido informados sobre a possibilidade do foguetório, e por isso foram orientados a dormirem usando protetor auricular para abafar o barulho.

Delegação do Atlético-MG desembarca no Rio de Janeiro e é recebido pela torcida na porta do hotel (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Em decisões, não é a primeira vez que a torcida cruz-maltina protagoniza tal episódio. Nas vésperas da partida contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil, também houve um foguetório semelhante para atrapalhar o descanso dos jogadores.

O Atlético-MG enfrenta o Vasco, em São Januário, neste sábado, às 18h30 (de Brasília). No jogo de ida, na Arena MRV, o time alvinegro venceu por 2 a 1 e joga por um empate para chegar a grande final.