São Paulo conhece datas e horários de decisão pela Copa do Brasil

O São Paulo conheceu a data e os horários da decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Há pouco mais de duas semanas, o Tricolor descobriu, após sorteio, que irá enfrentar o Athletico-PR. Quanto aos mandos de campo, o jogo de ida será no Morumbis, enquanto a volta na Ligga Arena.

O primeiro jogo será no dia 31 de julho, às 19h30 (de Brasília). O jogo de volta, que decidirá o futuro do São Paulo na competição, será no dia 6 de agosto, às 19h30 (de Brasília). Quanto a transmissão, os dois jogos serão do Amazon Prime.

O Tricolor se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil após vencer o Náutico pela terceira fase da competição.

O São Paulo busca compensar o orçamento por conta da eliminação do Campeonato Paulista. Entre as metas, era previsto que o clube chegasse até a final, mas acabou caindo na semi em um jogo polêmico contra o Palmeiras. Recentemente, o Tricolor também divulgou seu balanço orçamentário.

O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida. Ou seja, o campeonato pode ser uma boa estratégia para o time aliviar as contas. Entre as metas esportivas, o São Paulo conta que deve chegar, pelo menos, até as quartas de final.

São Paulo eliminou o Náutico na Copa do Brasil (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Veja todos os valores que o São Paulo pode arrecadar na Copa do Brasil