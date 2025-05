Santos empata com o CRB na estreia de Cléber Xavier pela Copa do Brasil

O Santos empatou por 1 a 1 com o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (01), na Vila Belmiro.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Rollheiser no fim da primeira etapa, após cobrança de escanteio de Guilherme. O CRB voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos 11 minutos com Breno Herculano.

No final da partida, Gabriel Brazão defendeu um pênalti batido por David da Hora. Gil fez falta em Mikael. Na busca pela virada, o Peixe perdeu Escobar expulso. A torcida do Santos protestou após o apito final gritando 'time sem vergonha'

O duelo de volta está marcado para o dia 22 de maio, no Rei Pelé (AL), às 21h30 (de Brasília). Quem vencer o jogo, avança para as oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A equipe classificada ganha R$ 2.315.250.

Como foi o jogo:

No início do primeiro tempo, com o apoio da torcida, o Santos dominou a posse de bola, especialmente no meio-campo. Aos cinco minutos, o Peixe demonstrava superioridade, mas sem criar chances claras de gol.

Aos sete minutos, Diego Pituca avançou pela ponta esquerda e, ao buscar Tiquinho no meio da área, a defesa adversária interceptou o passe, originando um escanteio.

O CRB respondeu logo depois e quase abriu o placar, não fosse uma bela defesa de Gabriel Brazão. Danielzinho fez um chute rasteiro para Thiaguinho, que chegou à linha de fundo livre de marcação. Ele finalizou, mas o arqueiro santista bloqueou o chute.

O Santos ainda tentou uma enfiada de bola de Rollheiser para Guilherme, mas Weverton se esticou para fazer o corte. Veron também se destacou, acionando Aderlan, que cruzou para Guilherme escorar no meio da área. O camisa 70 finalizou, mas o impedimento foi assinalado.

O Galo também teve uma jogada anulada por impedimento, com Danielzinho lançando para Breno Herculano, que tentava sair da marcação de Gil. Na sequência, aos 24 minutos, Weverton recebeu com liberdade e cruzou pelo lado direito para Herculano finalizar de carrinho. Brazão fez a defesa, e a bola bateu novamente em Herculano, saindo pela linha de fundo.

Aos 32 minutos, Pituca cruzou a bola pelo lado esquerdo até o meio da área, mas não havia ninguém do Santos para completar o cruzamento.

Na reta final, o Alvinegro pressionou e exigiu duas grandes defesas de Matheus Albino: uma após rebote de escanteio de Rollheiser e outra em um chute de Zé Ivaldo.

O Peixe abriu o placar praticamente no último lance da primeira etapa, com Rollheiser marcando seu primeiro gol pelo clube após nove partidas. O argentino chegou livre na segunda trave após cobrança de escanteio de Guilherme, desviou e finalizou de canhota para o gol. O goleiro fez a defesa, mas a bola já havia cruzado a linha, confirmando o gol .

No segundo tempo, Cléber Xavier substituiu Guilherme por Deivid Washington. O time continuou sendo liderado por Rollheiser, que procurou o Menino da Vila logo nos primeiros minutos pelo lado direito do campo.

O CRB começou a pressionar, com Douglas Baggio tabelando com Weverton e Gegê finalizando direto para o gol. Aos nove minutos, o Santos avançou com o autor do gol dentro da área. Ele pediu pênalti por causa de um desvio no braço do defensor do CRB, mas a arbitragem não marcou.

Aos 11 minutos, o time de Alagoas empatou com Breno Herculano, que deu uma pancada no fundo do gol de Brazão. No início da jogada, o Peixe errou na saída de bola quando Gil tentou um passe mais longo. Higor Militão recuperou a bola e encontrou Herculano próximo da meia-lua, que girou com velocidade e finalizou no canto esquerdo do gol .

Cinco minutos depois, o CRB quase ampliou novamente, com Breno Herculano arriscando da intermediária. Brazão fez uma ótima defesa, e a bola ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

Aos 20 minutos, Tiquinho tentou de cabeça após corte de Matheus Albino, mas a bola saiu sem força. No lance seguinte, o CRB quase virou o jogo, com Breno Herculano ganhando a bola de Zé Ivaldo. David da Hora finalizou livre de dentro da área, e Brazão fez um milagre. Herculano ainda tentou mais uma vez finalizar e ficou cara a cara com o arqueiro do Santos, que fez mais uma bela defesa. No rebote, Vinicius tentou chutar, mas o goleiro salvou pela terceira vez seguida.

No fim do segundo tempo, o Peixe ainda arriscou com Rollheiser antes de ser substituído por Luca Meirelles. Matheus Xavier, que também entrou na segunda etapa, tentou tabelar com Escobar, mas a zaga adversária cortou o perigo.

Aos 37 minutos, o Alvinegro teve uma grande oportunidade com Gil. O zagueiro fez um cabeceio no meio do gol, mas Matheus Albino defendeu.

O CRB reclamou de um possível pênalti na jogada que começou com um cruzamento de David da Hora para o meio da área. Mikael disputou com Gil e ficou pedindo pênalti por uma chegada atrasada de Gil. O lance foi checado pelo VAR e o pênalti foi marcado.

David da Hora bateu o pênalti no meio do gol, um pouco para a esquerda do goleiro santista, que fez uma bela defesa. Escobar ainda foi expulso nos minutos finais da partida.

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 CRB

3ª FASE DA COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 01 de maio, 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

🥅 Gols: Rollheiser (46'/1ºT); Breno Herculano (12'/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑Público: 10.350

🚨Renda: R$ 555.007,50

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🟨Cartões amarelos: Segovia e Breno Herculano (CRB); Zé Ivaldo e Leo Godoy (Santos)

🟥Cartão vermelho: Escobar (Santos)

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Rollheiser (Luca Meirelles), Gabriel Veron (Matheus Xavier), Guilherme (Deivid Washington) e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Fernando Henrique) e Danielzinho (Lucas Kallyel); Thiaguinho (Vinicius Barata), Douglas Baggio (David da Hora) e Breno Herculano (Mikael).