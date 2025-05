Criciúma e Bragantino estão escalados para jogo da Copa do Brasil

Criciúma e Bragantino estão escalados para o duelo desta quinta-feira (1), no Estádio Heriberto Hülse, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 18h30 (de Brasília), e os dois times vão a campo com força máxima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Massa Bruta, visitante, chega embalado para o compromisso. Com cinco vitórias consecutivas, a equipe comandada por Fernando Seabra ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e vive grande momento de virada de chave. Há, no entanto, os desfalques do goleiro Lucão e os atacantes Mosquera e Fernando.

Com isso, o Bragantino vai a campo com: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho Eduardo Sasha.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Já o Tigre, dono da casa, tenta engrenar sob o comando de Zé Ricardo na Série B. Ainda que com três jogos de invencibilidade, é apenas o 14º colocado. No mata-mata, chegou à terceira fase após eliminar Operário-MS e Remo.

A escalação do Criciúma tem: Kauã; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade e Juninho; Diego Gonçalves, João Carlos e Neto Pessoa.

continua após a publicidade

Veja a ficha técnica do jogo entre Criciúma e Bragantino:

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X RED BULL BRAGANTINO

3ª FASE DA COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 1º/05/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo)

Kauã; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade e Juninho; Diego Gonçalves, João Carlos e Neto Pessoa.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho Eduardo Sasha.