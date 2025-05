Com time misto, Botafogo goleia na estreia na Copa do Brasil

Renato Paiva decidiu poupar boa parte do time para a estreia do Botafogo na Copa do Brasil, mas foram os titulares habituais que decidiram a partida. Com gols de Alex Telles, Igor Jesus e Artur, além de Rwan Cruz, o alvinegro carioca goleou o Capital-DF por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da 3ª fase da competição nacional. Com o resultado, o Botafogo pode perder por até três gols de diferença na partida de volta, em 22 de maio, que ainda assim irá avançar na competição.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela da Copa do Brasil

Como foi Botafogo x Capital-DF

Mesmo com um time misto, o Botafogo foi bastante superior ao Capital no primeiro tempo. Contou para isso com jogadas insistentes pelos flancos e com uma rodagem de bola constante. Mas faltou ao time o que já vem faltando há algum tempo: chegar com força ao gol adversário. E olha que a equipe de Renato Paiva começou promissora também neste sentido: Rwan Cruz e Jeffinho obrigaram o bom goleiro Reynaldo a fazer duas grandes defesas antes dos dez minutos. Aos 11, Alex Telles abriu o marcador em cobrança de pênalti. Mas depois disso pouca coisa importante aconteceu até os 49 minutos de jogo — e a mais digna de nota foi uma lesão de Alexander Barboza, que precisou ser substituído aos 33.

O Capital voltou com três mudanças no segundo tempo, mas as alterações pouco influenciaram no panorama do jogo. O Botafogo seguiu mais ofensivo em busca de alguma gordurinha para a partida da volta da Copa do Brasil. E até teve um pênalti assinalado aos 14, por toque de mão, mas que foi retirado na sequência por intervenção do VAR.

continua após a publicidade

Renato Paiva, então, decidiu mexer no time. Colocou de uma só vez Patrick de Paula, Savarino e Igor Jesus. Aí o time deslanchou: Igor Jesus ampliou em novo pênalti aos 29, Artur fez de cabeça no minuto seguinte, e Rwan Cruz fechou o placar aos 44.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Botafogo pode até mesmo perder por três gols de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 22 de maio, que ainda assim irá se classificar. O Capital, por sua vez, terá que vencer por pelo menos quatro gols, o que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. No próximo sábado (3), o alvinegro enfrenta o Bahia, em Salvador, pela 7ª rodada do Brasileirão. E a equipe do Distrito Federal encara o Ceilândia, fora de casa, pela 3ª rodada da Série D.

continua após a publicidade

Artur foi um dos titulares na estreia do Botafogo na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 CAPITAL-DF

3ª FASE - COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 30 de abril de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Alex Telles (11'/1ºT); Igor Jesus (29'/2ºT), Artur (30'/2ºT) e Rwan Cruz (44'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gregore (BOT); Erick Varão (CAP)

🏟️ Público: 7.453 pagantes (8.847 total)

💰 Renda: R$ 461.120,00

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza (David Ricardo) e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Allan (Patrick de Paula); Artur, Jeffinho (Savarino), Rwan Cruz e Mastriani (Igor Jesus).

CAPITAL-DF (Técnico: Roberto Fernandes)

Reynaldo; Lucas Oliveira, Richardson, Pedro Romano (Maycon Lucas) e Matheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho (Rikelmi), Lenon (Vinícius) e Matheus Anjos (Falcão); Mateusão (Quarcoo) e Erick Varão.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).