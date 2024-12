A Copa do Brasil de 2025 passou por mudanças em sua estrutura com a substituição do São Francisco-PA pelo Águia de Marabá na lista de equipes participantes. Esta alteração, anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), impactou a organização dos potes para o sorteio da primeira fase do torneio. A reconfiguração foi necessária devido ao posicionamento dos clubes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

O Águia de Marabá, que ocupa a 70ª posição no RNC, provocou ajustes nos potes E, F, G e H, modificando a dinâmica do sorteio que define os confrontos da primeira fase. A competição, que contará com 80 clubes, mantém o formato de jogo único nesta etapa, com a equipe de menor ranking atuando em casa e a de maior ranking tendo a vantagem do empate para avançar.



Os potes são cruzados da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D x H, garantindo confrontos equilibrados desde o início do torneio. A data oficial para o sorteio dos confrontos ainda será anunciada pela CBF. A competição segue com seu formato tradicional de duelos eliminatórios em todas as suas sete fases.

A partir da terceira fase, entram na disputa os 12 times previamente classificados, incluindo os participantes da Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e Série A do Brasileirão, que se juntam aos classificados das duas primeiras fases.

Veja como ficam os potes da Copa do Brasil 2025

⚽ Clubes do pote A enfrentam os do pote E

Pote A: América-MG; Athletico-PR; Atlético-GO; Atlético-MG; Bragantino; Cuiabá; Fluminense; Grêmio; Juventude; Vasco.

Pote E: Águia de Marabá; ASA-AL; FC Cascavel-PR; Maringá-PR; Pouso Alegre-MG; Porto Velho; São Raimundo-RR; Sousa-PB; Tocantinópolis-TO; União Rondonópolis-MT.

⚽ Clubes do pote B enfrentam os do pote F

Pote B: Brusque; Ceará; Coritiba; Criciúma; Operário-PR; Ponte Preta; Sampaio Corrêa; Sport; Vila Nova-GO; Vitória.

Pote F: Ceilândia-DF; Concórdia-SC; Humaitá-AC; Inter de Limeira-AP; Maranhão; Operário-MS; Operário VG-MT; Sergipe; Trem-AP; Tuna Luso-PA.

⚽ Clubes do pote C enfrentam os do pote G

Pote C: ABC; Amazonas; Botafogo-PB; Confiança; CSA; Ferroviário-CE; Náutico; Novorizontino; Remo; Tombense.

Pote G: Boavista-RJ; CSE-AL; GAS-RR; Maracanã-CE; Olaria-RJ; Portuguesa; Parnahyba-PI; Rio Branco-ES; Rio Branco VN-ES; Santa Cruz-RN.

⚽ Clubes do pote D enfrentam os do pote H

Pote D: Altos-PI; América-RN; Aparecidense-GO; Athletic Club-MG; Caxias-RS; Manaus; Nova Iguaçu-RJ; Portuguesa-RJ; Retrô-PE; São José-RS.

Pote H: Barcelona de Ilhéus-BA; Barcelona-RO; Capital-DF; Dourados-MS; Guarany de Bagé-RS; Independência-AC; Jequié-BA; Oratório-AP; União-TO; Votuporanguense-SP.