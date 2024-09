Copa do Brasil 2024 tem as semifinais definidas: confira os jogos e as datas até as finais

Copa do Brasil será disputada por Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Vasco







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro

A Copa do Brasil 2024 tem as suas duas partidas semifinais definidas com os resultados dos jogos desta quinta-feira. De um lado, o Vasco enfrenta o Atlético-MG por uma das vagas da decisão; do outro, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. Os mandos de campo dos jogos de ida e de volta serão decididos por sorteio a ser marcado pela CBF, e as datas-base serão os dias 2 e 17 de outubro.

▶️ Veja a tabela da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, Flamengo derrotou o Bahia no Maracanã por 1 a 0, mesmo placar da ida, na Fonte Nova. E na Arena MRV, o Atlético-MG empatou sem gols com o São Paulo e se classificou, já que derrotara o time paulista no Morumbis, na ida. Na quarta, o Corinthians bateu o Juventude por 3 a 1, na Neo Química Arena, levando a melhor no placar agregado, já que havia sido derrotado por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E o Vasco eliminou o Athletico-PR nos pênaltis, por 5 a 4, na Ligga Arena, depois de ser derrotado no tempo normal por 2 a 1, mesmo placar com que havia vencido o Furacão em São Januário.

Pelo sorteio dirigido da CBF, Vasco e Flamengo terão que se alternar nos mandos de campo, para evitar que times de uma cidade joguem em um mesmo período. Ou seja, se um fizer o jogo de ida no Rio de Janeiro, o outro terá obrigatoriamente que fazer a partida de volta na capital fluminense.

As partidas decisivas, assim como no ano passado, serão disputadas em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo também serão decididos por sorteio.