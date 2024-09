Arrascaeta revela condição e preocupa Flamengo antes de ‘decisão’ na Libertadores

Arrascaeta admitiu não estar 100% após pedir pra sair em Flamengo x Bahia (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 08:31 • Rio de Janeiro (RJ)

No segundo tempo do jogo entre Flamengo e Bahia, Arrascaeta pediu para ser substituído pelo técnico Tite. No fim da partida, o camisa 14 revelou o motivo e afirmou não estar 100% fisicamente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Cansaço só. Partida muito intensa, fui ao departamento médico e mandei os parabéns para eles, porque me ajudaram com certeza para voltar o mais rápido possível. Ainda não estava 100%, mas era muito importante entrar em campo hoje.

Em agosto, Arrascaeta deixou o clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, com menos de 10 minutos em campo e teve uma lesão muscular detectado. O atleta ficou quase um mês sem jogar e fez seu retorno diante do Bahia.

Com uma sequência de jogos importantes e pouco tempo para descansar, Arrascaeta será peça fundamental do Flamengo nas próximas semanas. Principalmente por conta da disputa das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol, além do clássico com o Vasco, pelo Brasileirão.