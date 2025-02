Na noite desta quarta-feira (26), o FC Cascavel avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o América-MG por 1 a 0, no Olímpico Regional, na cidade paranaense. A equipe, que disputa a Série D do Brasileirão, já havia garantido R$ 830 mil na primeira fase e, com essa vitória, adicionou mais R$ 1 milhão à sua premiação. O América-MG, que caiu ano passado para a Série B, mas eliminou o Cruzeiro do Campeonato Mineiro no último sábado, encerra sua participação na competição com um total de R$ 1,3 milhão.

Defesa eficaz e contra-ataques do Cascavel

O América-MG teve maior posse de bola, mas enfrentou dificuldades para criar jogadas de gol. O Cascavel, adotando uma estratégia de defesa sólida e contra-ataques, conseguiu marcar aos 31 minutos do primeiro tempo. Serafini, aproveitando um desvio após cobrança de escanteio, marcou o gol do jogo.



No segundo tempo, o América-MG pressionou em busca do empate, proporcionando ao Cascavel chances de aumentar o placar. No entanto, a defesa do Cascavel se manteve eficaz até o final, assegurando a vitória e a classificação.



Após a eliminação no Campeonato Paranaense, o Cascavel foca na Copa do Brasil, aguardando a definição das datas para a próxima fase. Enfrentará o Aparecidense, que após empate por 2 a 2, venceu o Votuporanguense nos pênaltis por 5 a 4. O América-MG, por outro lado, volta sua atenção para o Campeonato Mineiro, onde disputará o título contra o Atlético no Mineirão após o carnaval, no dia 8 de março.

Mais classificados na Copa do Brasil

Outros times carimbaram vaga na segunda fase nesta quarta. O Caxias derrotou o Dourados por 2 a 0 no Douradão, e vai enfrentar o Fluminense, que goleou o Águia de Marabá no Mangueirão por 8 a 0. O Guarany de Bagé será o próximo adversário do Athletico-PR ao derrotar o Altos (PI), no Estrela D'Alva, por 2 a 1.

Veja os resultados desta quarta

Dourados 0 x 2 Caxias*

CSE 1 x 3 Tombense*

Guarany de Bagé* 2 x 1 Altos

FC Cascavel* 1 x 0 América-MG

Jequié 1 x 2 Retrô*

Votuporanguense 2 x 2 Aparecidense* (4 a 5 nos pênaltis)

Águia 0 x 8 Fluminense*

Barcelona-RO 1 x 4 Nova Iguaçu*

Maracanã* 1 x 1 Ferroviário (5 a 4 nos pênaltis)

Parnahyba 0 x 5 Confiança*

União-MT* 4 x 2 América-RN

Oratório 1 x 3 São José-RS*

GAS 0 x 4 Remo*

Humaitá x Operário-PR (em andamento)

Concórdia x Ponte Preta (em andamento)

*Classificados

Confrontos da segunda fase

Atlético-GO x Retrô

CSA x Tuna Luso

Nova Iguaçu x Vasco

Humaitá ou Operário-PR x Tombense

Athletico-PR x Guarany de Bagé

Maracanã x Ceilândia ou Coritiba

Capital-DF x Porto Velho

Ceará x Confiança

Maringá x União-TO

Portuguesa ou Botafogo-PB x Concórdia ou Ponte Preta

Athletic Club x Grêmio

VItória x Náutico

Sousa ou Bragantino x São José-RS

Remo x Criciúma

Aparecidense x FC Cascavel

Inter de Limeira ou Vila Nova x Rio Branco de Venda Nova

Atlético-MG x Manaus

Olaria x Brusque

Caxias x Fluminense

Operário de Várzea Grande x Rio Branco-ES ou Novorizontino



