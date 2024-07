Enzo Fernández se pronuncia após cantos racistas da seleção argentina viralizar. (Foto: EDUARDO MUNOZ / AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 16/07/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro

Após a Argentina conquistar o seu 16º título da Copa América, a comemoração perdurou durante toda a madrugada. Mas a festa foi manchada por um vídeo divulgado nas redes sociais de Enzo Fernández, em que os jogadores ecoaram cantos racistas e transfóbicos direcionados à seleção francesa.

A "música" cantada surgiu durante a Copa do Mundo de 2022, mas vinda da boca dos torcedores. A letra cita o jogador Mbappé e faz comentários transfóbicos. Foi a primeira vez que os jogadores da seleção foram pegos reproduzindo a canção. Confira o vídeo:

Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr. Eles se relacionam com travestis. A mãe deles é nigeriana, o pai deles, cambojano. Mas no passaporte: francês

Após o vídeo viralizar, a Federação Francesa de Futebol (FFF) divulgou que vai recorrer à Fifa e a Associação de Futebol da Argentina para cobrar explicações sobre a música cantada pelos jogadores argentinos. A entidade francesa pede punições para os atletas que ecoaram os cantos.

"Perante a gravidade destas declarações chocantes, contrárias aos valores do desporto e dos direitos humanos, o presidente da FFF decidiu questionar diretamente o seu homólogo argentino e a FIFA e apresentar uma queixa judicial por comentários insultuosos de natureza racial e discriminatória"

Em nota, o presidente da Federação Frances, Philippe Diallo, condenou “veementemente os inaceitáveis comentários racistas e discriminatórios” e considerou as letras “insultuosas, de natureza racista e discriminatória”.

Enzo Fernández foi eleito melhor jovem da Copa do Mundo de 2022. (FRANCK FIFFE/AFP)

A ministra de esportes da França, Amélie Oudea-Castera, repudiu a atitude dos jogadores e cobrou atitude da Federação Internacional de Futebol.

— Patético. Um comportamento ainda mais inaceitável se for repetido. Fifa, alguma reação? — comentou Amélia.

A música repercutiu, inclusive, entre jogadores franceses do Chelsea, companheiros de Enzo Fernández, que repudiaram a canção cantada pelos argentinos. Segundo o jornal francês RMC Sport, jogadores do Blues teriam se irritado por envolvimento do atacante.

Após grande repercussão, Enzo Fernández publicou uma nota se desculpando pelos cantos. Até o momento, o atacante foi o único atleta envolvido que se manifestou sobre o caso. Confira o posicionamento na íntegra:

Quero sinceramente pedir desculpas pelo vídeo que postei no Instagram durante as comemorações com a seleção. A música inclui linguagem extremamente ofensiva e não há qualquer desculpa para essas palavras. Eu sou contra a discriminação em todas as formas e peço desculpas por ter me deixado levar na euforia das comemorações da Copa América. Aquele vídeo, aquele momento, aquelas palavras não refletem minhas crenças ou meu caráter. Eu realmente sinto muito.