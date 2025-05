CAS nega recurso de jogadores do Uruguai na Copa América

Em meio a comunicado emitido nesta terça-feira (13), o CAS (Corte Arbitral do Esporte) negou um recurso dos jogadores do Uruguai, Darwin Núñez, Ronald Araudo, José María Ginémez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera e da Associação Uruguaia de futebol (AUF) referentes a suspensões que aconteceram na Copa América de 2024.

A suspensão aconteceu por conta da briga dos jogadores com torcedores colombianos, membros da comissão técnica da AUF e torcedores uruguaios, na partida entre Uruguai e Colômbia, no dia 10 de julho do ano passado, pela Copa América. Os uruguaios entraram com recurso em setembro, mas as punições foram mantidas.

Enquanto os jogadores receberam suspensões de três a cinco jogos e multas de até 20 mil dólares (R$ 112 mil), a AUF terá de pagar 20 mil dólares. O intuito da Federação era de remover as suspensões dos atletas e anular as multas ou, ao menos, reduzir a punição. Em outubro, o CAS concedeu medidas provisórias enquanto o caso estava sob análise. O recurso, porém, acabou negado.

Torcedores da Colômbia em briga com jogadores do Uruguai (Foto: Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Leia a nota sobre os jogadores do Uruguai na íntegra 📝

Lausanne, 13 de maio de 2025 - O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou um recurso de Darwin Núñez Ribeiro (Darwin Núñez), Ronald Araujo Da Silva, José María Giménez de Vargas, Rodrigo Betancur Colman, Mathías Olivera Miramontes (“os Jogadores”) e da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) contra a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) referente a sanções impostas durante a CONMEBOL Copa América EUA 2024 (Copa América).

O recurso contestou uma decisão do Comitê de Apelação da CONMEBOL (“Decisão Recorrida”) emitida em 23 de setembro de 2024, que manteve as sanções aos Jogadores (suspensões de 3 a 5 jogos e multas de até USD 20.000) e à AUF (multa de USD 20.000) após uma altercação violenta ao final de uma semifinal da Copa América entre Uruguai e Colômbia, disputada em 10 de julho de 2024 em Charlotte, EUA.

Vários membros da seleção uruguaia, incluindo os Jogadores, se envolveram na altercação entre torcedores colombianos, delegados técnicos da AUF e torcedores uruguaios, o que levou à evacuação de 100 pessoas. O recurso buscava anular as suspensões dos Jogadores, anular as multas tanto da AUF quanto dos Jogadores ou, alternativamente, reduzir todas as sanções.

Em 4 de outubro de 2024, o TAS concedeu um pedido de Medidas Provisórias de Darwin Núñez e da AUF para suspender suas sanções enquanto o caso estava sob análise. O recurso dos Jogadores e da AUF foi posteriormente ouvido remotamente em 28 de março de 2025.

Tendo ouvido as alegações de todas as Partes, o Painel do TAS considerou o argumento dos Jogadores de que agiram sob o princípio da legítima defesa, pois familiares da seleção uruguaia estavam situados no mesmo setor onde ocorreu a altercação com torcedores colombianos. O Painel concluiu que, neste caso, o princípio da legítima defesa não se aplica e que a conduta dos Jogadores constituiu uma ação voluntária, violenta e injustificada, que violou o Código Disciplinar da CONMEBOL.

Consequentemente, o recurso foi negado e a Decisão Recorrida, incluindo as sanções aos Jogadores e à AUF, foi integralmente mantida.

Este é um resumo não oficial para uso da mídia. A menos que as Partes solicitem confidencialidade, uma decisão completa com os fundamentos será disponibilizada no site do TAS oportunamente.

