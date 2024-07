O ’11 ideal’: veja a seleção da Copa América segundo a redação do Lance!

Argentina celebra título da Copa América (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

A Copa América chegou ao fim no domingo (14). No Hard Rock Stadium, em Miami EUA), a seleção da Argentina conquistou o torneio pela 16ª vez e se tornou a maior campeã ao bater a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Lautaro Martínez, o artilheiro da competição.

Depois de um mês de imersão no futebol sul-americano, torcedores sentirão falta do continental de seleções. Olhando para o que foi apresentado na competição, a redação do Lance! votou e montou a escalação ideal da Copa América.

👀 Confira abaixo a seleção ideal da Copa América:

⚽ GOL: Dibu Martínez (ARG)

Dibu Martínez (ARG) ⚽ LD: Daniel Muñoz (COL)

Daniel Muñoz (COL) ⚽ ZAG: Lisandro Martínez (ARG)

Lisandro Martínez (ARG) ⚽ ZAG: Ronald Araújo (URU)

Ronald Araújo (URU) ⚽ LE: Alphonso Davies (CAN)

Alphonso Davies (CAN) ⚽ VOL: Rodrigo de Paul (ARG)

Rodrigo de Paul (ARG) ⚽ MC: Fede Valverde (URU)

Fede Valverde (URU) ⚽ MC: Richard Ríos (COL)

Richard Ríos (COL) ⚽ MEI: James Rodríguez

James Rodríguez ⚽ ATA: Lautaro Martínez (ARG)

Lautaro Martínez (ARG) ⚽ ATA: Luis Díaz (COL)

Luis Díaz (COL) 📜 TÉC: Néstor Lorenzo (COL)

James Rodríguez recebe prêmio de craque da Copa América; jogador está na seleção ideal do Lance! (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Argentina levou o bicampeonato consecutivo e o 16º título de sua história, se tornando a maior campeã do torneio. Além disso, a conquista marcou a despedida de Ángel di Maria da seleção, e provavalmente de Lionel Messi da competição sul-americana.

A Colômbia, por sua vez, termina a competição com o amargo sabor do vice-campeonato, mas com a demostração de um dos melhores trabalhos do continente neste ciclo. A seleção colombiana não chegava à final da Copa América desde 2001, quando conquistou seu único título.