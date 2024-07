Craque da Copa América tem futuro incerto no futebol brasileiro

Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia James Rodriguez, do São Paulo, retornou valorizado ao Brasil. Vice-campeão e craque do campeonato pela Colômbia, o meia tem futuro incerto no Tricolor, e pode deixar o clube.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Contratações do São Paulo em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

Futuro incerto

Com contrato até junho de 2025, James tem sido preterido pelos treinadores que passaram pelo Morumbi. Atualmente, com Zubeldía, não tem tido oportunidades, mesmo com o presidente Júlio Casares se animando com a reintegração do atleta ao clube.

– Ele é jogador do São Paulo, vai se reapresentar após a Copa América. É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldía, e com nenhum desses técnicos ele se firmou. Mas ele se reapresenta, e se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica – disse.

Foto: Divulgação

Números de James Rodriguez no São Paulo

No São Paulo desde a última temporada, os números do atleta não são bons. Além de não ter entrado nas finais da Copa do Brasil, o jogador tem, apenas, dois gols e quatro assistências em 22 jogos disputados. Outro fato marcante do atleta foi o pênalti perdido contra a LDU, nas quartas da Sul-Americana.

SP - SAO PAULO - 10/04/2024 - COPA LIBERTADORES 2024, SAO PAULO X COBRESAL - James Rodriguez jogador do Sao Paulo durante partida contra o Cobresal no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Melhor jogador da Copa América

Meia do São Paulo, James Rodríguez conquistou o prêmio de melhor jogador da Copa América. Embora a Colômbia tenha sido superada pela Argentina, o camisa 10 foi reconhecido pela Conmebol.

Em sete jogos disputados na competição, o atleta marcou um único gol, mas foi o maior garçom do torneio com seis assistências. O astro teve participação em gols em quase todos os jogos da equipe de Néstor Lorenzo.

Na decisão com a Argentina, James Rodríguez fez uma partida discreta em um confronto com poucas oportunidades para ambas as seleções. O jogador de 33 anos segue sem conquistar títulos com a camisa da Colômbia.