Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro

Imagens da destruição do Hard Rock Stadium após a confusão generalizada antes da final da Copa América, em Miami, rodaram o mundo. Antes do apito inicial, torcedores tentaram invadir o estádio sem ingressos, o que causou o fechamento dos portões.

O caos tomou conta dos arredores do palco da final logo que os portões foram abertos ao público. Com empurra-empurra, gritarias, filas quilométricas e um calor que beirava os 40ºC tornaram a entrada ao estádio um verdadeiro pesadelo. A polícia de Miami precisou intervir e os portões foram completamente fechados.

Quando os ânimos se acalmaram, a Conmebol optou por abrir os portões e liberar o acesso a todos que tentavam a entrada, o que causou um superlotamento do estádio, e pessoas com ingresso, acabaram ficando de fora da festa. As arquibancadas do Hard Rock não foram suficientes para suportar o público extra.

Após as cenas lamentáveis, o Hard Rock Stadium divulgou uma nota oficial acerca dos acontecimentos que antecederam a partida. Segundo a organização do estádio, "os preparativos incluíram um aumento no número de policiais e seguranças disponíveis, com mais que o dobro do pessoal do que um evento típico em um estádio lotado." Confira o pronunciamento oficial!

– Ao longo da tarde e da noite, houve inúmeras tentativas de torcedores indisciplinados e sem ingressos de dominar a segurança e o pessoal da lei nos pontos de entrada do estádio, colocando a si próprios, a outros torcedores, à segurança e ao pessoal do estádio em extremo risco. Vários portões do estádio foram fechados e reabertos estrategicamente na tentativa de permitir a entrada segura e controlada de visitantes com ingressos. Os torcedores continuaram a se envolver em condutas ilegais – brigando com policiais, derrubando muros e barricadas e vandalizando o estádio, causando danos significativos à propriedade.

– Entendemos que há portadores de ingressos desapontados que não puderam entrar no estádio após o fechamento do perímetro e trabalharemos em parceria com a CONMEBOL para atender a essas preocupações individuais. Em última análise, não há nada mais importante do que a saúde e a segurança de todos hóspedes e funcionários, e essa sempre será a nossa prioridade.

– Continuaremos a trabalhar com as autoridades para identificar e responsabilizar os criminosos que se envolveram em conduta ilegal. esta noite, é decepcionante que uma noite de celebração tenha sido impactada por comportamento ilegal e inseguro, e revisaremos completamente os processos e protocolos em vigor esta noite e trabalharemos com as autoridades para garantir que tal evento nunca aconteça novamente.