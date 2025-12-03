… mas dando prioridade às grandes maratonas (incluindo as Majors) do segundo semestre, para que os maratonistas não "fritem" durante a dura fase dos treinos mais longos, em pleno verão! Desta forma, a época dos grandes treinos longos acontecerá em pleno inverno de nosso dengoso hemisfério.

continua após a publicidade

Portanto, com apenas uma mudança nos objetivos, onde o atleta de apenas uma maratona anual, deverá dar preferência às grandes provas europeias e norte-americanas do 2º semestre, que acontecem entre fins de setembro e começo de dezembro. Assim também, devem proceder os maratonistas de duas provas anuais: escolham a primeira maratona, podendo até ser uma das boas (tendo Porto Alegre como prioridade, na certeza de ter escolhido uma prova veloz, bem-organizada e confortável) maratonas brasileiras, ou as grandes gringas (Paris:05/04; Boston:20/04; Londres: 26/04) ou as médias ligeiras e confortáveis (Praga: 28/03; Roterdã:11/04;Mendoza, ARG:03/05, a melhor temática).

➡️Lauter no Lance! Leia todas as colunas

Provas feitas, metas alcançadas, corpos descansados, é hora de focar na sua maratona do 2º semestre, a sua verdadeira prova do ano. E dar preferência a alguma das grandes mundiais abaixo, onde descrevo em poucas palavras o diferencial de cada, em relação às outras:

continua após a publicidade

O diferencial das maratonas do segundo semestre

19/09- Buenos Aires: Sim, los hermanos souberam construir a melhor, disparada, maratona da América Latina, nível de provas europeias! E, a apenas 3 horas de voo de nossos principais centros! B.A. se tornou uma opção que concorre com as principais grandes maratonas mundiais, no segundo semestre! Prova que teve este ano, apenas na distância da maratona, mais de 13mil participantes.

Maratona de Nova York é uma das mais tradicionais (Foto: José Francisco / The News2 / Gazeta Press)

27/09- Berlim, com selo MAJORS: sim, a maratona dos recordes cadentes! Onde mais se bateu as melhores marcas mundiais. Berlim se destaca, além de ter produzido uma prova extremamente rápida, é também confortável, não exigindo sacrifícios de seus participantes, pois, largada e chegada não são distantes, a organização perfeita consegue absorver os 55 mil corredores, com conforto e precisão. Fora o fato de que você, caro maratonista, poderá ter o privilégio de correr uma maratona onde, haverá maior possibilidade de quebra de recorde mundial. Devo lembrar que um dos recordes mundiais quebrados em Berlim, foi obra de nosso gigante de Descoberto, Ronaldo da Costa, em 1998, com 2h06:05! Um luxo, esta maratona de Berlim, não?

continua após a publicidade

11/10- Chicago, com selo MAJORS: a terra dos ventos uivantes, ao longo dos anos (foi criada no início dos anos 1980) foi se tornando cada vez mais competitiva e de fácil adesão. Também guarda em seu acervo, várias quebras de recordes mundiais, aliás os atuais recordes, no masculino e no feminino, foram quebrados lá, às margens do lindo Lago Michigan. O masculino, 2h00:35, batido pelo falecido Kelvin Kiptum, em 2023. E o feminino, 2h09:56, quebrado por Ruth Chepngetich no ano seguinte. Ambos, como de hábito, quenianos. Portanto, Chicago prima pela eficiência e conforto, e pelos encantos de uma cidade pronta para ser consumida, por ávidos turistas de todo o mundo. Também é uma maratona com números estratosféricos, demonstrando a eficiência de uma logística perfeita, atendendo com conforto e carinho seus mais de 55 mil participantes.

18/10- Amsterdã, confortável e aconchegante: Tendo como arena de largada e chegada, o velho e lindo estádio Olímpico de 1928, e um percurso lindo e bucólico, Amsterdã se divide no dia 18 de outubro, adoro essa data, em ansiosos maratonistas (22 mil) e meio maratonistas(25 mil) participantes. E o que é melhor, sem perder a qualidade e o conforto! Rasgando a cidade ao meio, indo buscar paisagens bucólicas nas regiões rurais, e com suporte aos atletas suficiente e eficiente, mostra que não quer brigar entra as maiores, mas sim com as melhores!

25/10- Frankfurt, surpreendente e competitiva: a maratona de Frankfurt é, tecnicamente, uma das melhores do mundo, e seus mais de 20 mil participantes adoram. Não é à toa que seus organizadores, são os mesmos que organizam Berlim! A cidade tem uma ótima malha hoteleira e, charme dos charmes, os últimos 500 metros são corridos dentro de um grande centro de convenções, com luzes e música dignos de uma grande balada!! É de arrepiar, quando seu nome e país são ditos pelos locutores e você recebe um gás extra do público, que acompanha a grande balada, digo, maratona, em seus últimos metros!

01/11- Nova York, com selo MAJORS - O mundo corre em NY! Este ano, foram quase 60 mil felizes concluintes, gente de todo o mundo, invadindo NY, num frio domingo de outono. Desde 1970, quando apenas 127 audazes maratonistas aceitaram o desafio proposto por Fred Lebol, um visionário novaiorquino, apaixonado por sua cidade e por maratonas, esta jornada NY adentro, só faz crescer e encantar! E destes 127 que iniciaram, apenas 55 concluíram o percurso, em várias voltas, dentro do mítico Central Park. Nada tão New York, como a maratona de NY! Estive presente, sempre como testemunha encantada desta magia urbana. Sim, NY se desdobra para que o mundo se encante. Esse é seu segredo, seu encanto!

07/12- Valencia- Já no finzinho do ano, a "cidade do corredor", como se autointitula Valencia, recebe o mundo, representado pelos 55 mil corredores (30 mil na maratona/25 mil, na velocíssima meia maratona), que invadem a linda e antiga cidade (fundada em 138 AC), que sabe unir a história mundial, que está escrita nas paredes de seus castelos, ou nas modernas paredes de vidro de suas construções assinadas pelo arquiteto Santiago Balaclava. Tudo isto banhado pelas águas mundanas do Mediterrâneo. É, sem sombra de dúvidas, a mais rápida maratona do mundo (a média de tempo mais baixa para uma maratona, feita pelos resultados dos 5 melhores homens e mulheres), e também uma das mais aconchegantes. Sim, eles levam a sério o auto título de "A cidade dos corredores". Aproveitemos, pois! Corra Valencia, e, num pós-prova dos Deuses, ganhe a tarde, refastelado à mesa de um dos muitos restaurantes, tão antigos quanto competentes, degustando a verdadeira "Paella Valenciana" acompanhada de uma legítima Cava, de pura uva Tempranillo, jogando palavras ao vento frio que vem do mar!

13/12- Honolulu-(37 mil participantes, em 2024) O Havaí é lá! A viagem é longa e, às vezes, desconfortável, mas compensa cada hora incluída ao fuso, confuso, que nos separam do lindo arquipélago que flutua no meio do Pacífico.

Inaugurada no longínquo 1973, por esportistas de diversas modalidades, acabou sendo adotada por milhares de maratonistas, ano a ano, pelas suas belezas indescritíveis, e pela sua organização, sempre beirando o impecável, Honolulu caiu no gosto dos corredores japoneses, afinal, estes sortudos estão a apenas um voo de 5 horas do paraíso das ondas e dos esportes extremos.

O percurso, deslumbrante, começa e termina em Waikiki, com largada pontualmente às 5 horas, para amenizar o calor do fim da manhã, deixando a prova mais confortável. Após a largada, ainda no escuro, os atletas se dirigem à subida da Diamond Head, um vulcão já extinto, e extremamente fotogênico. O percurso segue em direção à North Shore, onde ficam as praias mais famosas do mundo, com suas ondas grandes e desafiadoras. Outro espetáculo imperdível é, durante a prova, o nascer do Sol, no mar. É prova para ir e, sempre que possível, voltar.

Aloha!

Pronto, as cartas estão na mesa. Saiba jogar o jogo, descubra a melhor jogada, e aproveite, sem blefar! A ideia de 2 provas anuais, sendo a primeira, talvez até em solo pátrio, como um apronto de luxo, para o segundo tiro, uma maratona pra chamar de sua, com tudo de bom que nela encontrar!

Saiba aproveitar as viagens para as maratonas, da melhor maneira: com calma, antes da prova, e sem medo de ser feliz, depois dela!

Quem sabe não nos vemos na chegada, ou num boteco simpático, no dia seguinte, brindando as dores, e ao sorriso que não se desfaz!

Que venha 2026! Saúde!

Lauter Nogueira

Lauter no Lance! Leia mais colunas:

Confira outras colunas de Lauter Nogueira no Lance!:

➡️Aberta a temporada de caça às grandes maratonas mundiais em 2026!

➡️Precisamos falar sobre a morte súbita em esportes

➡️Será que o homem, algum dia, irá baixar de 2 horas na maratona?

➡️O mais rápido, o mais forte, o mais resistente, o que mais voa, o que…

➡️Faça amor, não exames de doping! Love is in the air!

➡️'Seus sapatos vagabundos desejam se perder e dar a volta em NY'

➡️De crônicas agudas, mulheres velozes e jovens guerreiros; dos Andes a NY

