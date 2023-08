Já no sábado de muita chuva, deu novamente pole de Verstappen na sprint, mas desta vez compartilhando a primeira fila com Piastri que cravou um incrível 2º lugar. Lamentavelmente uma vez mais vimos a ridícula dificuldade dos monopostos da F1 atual correrem sob chuva. Assistimos à deprimente largada sob safety car, e praticamente 1/3 da sprint foi disputado atrás dele, em fila indiana. Impossível não lembrar que no passado se corria sob temporais torrenciais. Quem não se recorda das incríveis de vitórias de Ayrton Senna em Mônaco, Portugal e na própria Bélgica sob intenso aguaceiro? Mas o problema é que a aerodinâmica dos carros atuais, com a volta do efeito solo, dificulta a pilotagem sob chuva por conta do enorme spray gerado e consequente falta de visibilidade para os carros que vêm atrás. Isso se dá justamente porque o ar que passa embaixo do carro é empurrado para cima, de modo a conferir maior aderência em pista seca. O problema é que a água segue esse mesmo caminho, então o que se vê quando chove é um verdadeiro chafariz.Para os puristas, como eu, isso não deveria justificar a frescura do safety car. Automobilismo não é esporte para vacilantes. Não dá para piloto de F1 ter “medinho” de andar no molhado.