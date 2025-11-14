menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Justin Jefferson traça plano para resgatar temporada dos Vikings na NFL

Com baixo desempenho, Justin Jefferson busca alternativas na temporada da NFL em 2025

Justin Jefferson minnesota vikinga nfl houston texans
imagem cameraJustin Jefferson é um dos principais jogadores da NFL (Imagem: USA Today)
Dan Lacalle
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 14/11/2025
19:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

Justin Jefferson sabe exatamente onde quer chegar na NFL: no nível de 2022, quando liderou a NFL com 1.809 jardas, acumulou recepções impressionantes e terminou eleito o Jogador Ofensivo do Ano.

continua após a publicidade

Agora, em meio a um Minnesota Vikings com campanha de 4 vitórias e 5 derrotas, o Wide Receiver admite que precisa reencontrar aquela versão dominante para recolocar o time nos trilhos.

- Preciso voltar ao modo selvagem. Mentalmente, quero voltar para aquele modo… eu chamo de 'savage mode'. Entrar em campo e dominar, sem me preocupar com o que não controlo. Focar no que posso fazer e aproveitar cada oportunidade. Eu me sentia em outro nível. Quero voltar a isso, afirmou Justin Jefferson em entrevista ao Minnesota Star-Tribune,

continua após a publicidade

A necessidade é urgente porque Justin Jefferson caminha para números bem abaixo de seus padrões na NFL. 76.2 jardas por jogo, o menor ritmo da carreira, sendo que sua marca mais baixa até hoje era 87.5, no ano de estreia. E um aproveitamento de 60,7% das recepções, segundo a Pro Football Reference, também o pior da carreira.

Apenas dois touchdowns nos primeiros nove jogos. Uma queda de produção que, também, tem a ver com a introdução de um novo Quarterback titular, J.J. McCarthy.

continua após a publicidade

A derrota para o Baltimore Ravens, na Semana 10, deixou clara a frustração do recebedor. Ele pegou apenas 4 dos 12 passes lançados em sua direção, somando 37 jardas.

- Eu quero vencer. Não estou chateado com os jogadores que temos, nem com as jogadas chamadas. Claro que fico irritado depois de uma interceptação. Você quer que eu fique feliz e saia correndo atrás do defensor? É uma situação ruim, revelou Justin Jefferson em entrevista coletiva.

O Minnesota Vikings depende diretamente da produção de sua principal estrela. Para que a temporada não vá por água abaixo de vez, Justin Jefferson e McCarthy precisam ajustar a sintonia o quanto antes. O Wide Receiver garante estar pronto para fazer sua parte da maneira que o deixou evidente como um dos jogadores mais dominantes da NFL.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias