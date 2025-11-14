Justin Jefferson sabe exatamente onde quer chegar na NFL: no nível de 2022, quando liderou a NFL com 1.809 jardas, acumulou recepções impressionantes e terminou eleito o Jogador Ofensivo do Ano.

continua após a publicidade

Agora, em meio a um Minnesota Vikings com campanha de 4 vitórias e 5 derrotas, o Wide Receiver admite que precisa reencontrar aquela versão dominante para recolocar o time nos trilhos.

- Preciso voltar ao modo selvagem. Mentalmente, quero voltar para aquele modo… eu chamo de 'savage mode'. Entrar em campo e dominar, sem me preocupar com o que não controlo. Focar no que posso fazer e aproveitar cada oportunidade. Eu me sentia em outro nível. Quero voltar a isso, afirmou Justin Jefferson em entrevista ao Minnesota Star-Tribune,

continua após a publicidade

A necessidade é urgente porque Justin Jefferson caminha para números bem abaixo de seus padrões na NFL. 76.2 jardas por jogo, o menor ritmo da carreira, sendo que sua marca mais baixa até hoje era 87.5, no ano de estreia. E um aproveitamento de 60,7% das recepções, segundo a Pro Football Reference, também o pior da carreira.

Apenas dois touchdowns nos primeiros nove jogos. Uma queda de produção que, também, tem a ver com a introdução de um novo Quarterback titular, J.J. McCarthy.

continua após a publicidade

A derrota para o Baltimore Ravens, na Semana 10, deixou clara a frustração do recebedor. Ele pegou apenas 4 dos 12 passes lançados em sua direção, somando 37 jardas.

- Eu quero vencer. Não estou chateado com os jogadores que temos, nem com as jogadas chamadas. Claro que fico irritado depois de uma interceptação. Você quer que eu fique feliz e saia correndo atrás do defensor? É uma situação ruim, revelou Justin Jefferson em entrevista coletiva.

O Minnesota Vikings depende diretamente da produção de sua principal estrela. Para que a temporada não vá por água abaixo de vez, Justin Jefferson e McCarthy precisam ajustar a sintonia o quanto antes. O Wide Receiver garante estar pronto para fazer sua parte da maneira que o deixou evidente como um dos jogadores mais dominantes da NFL.