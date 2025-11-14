NFL em Madrid: empresa expande patrocínio em partida histórica

A Toyota anunciou que se tornou patrocinadora oficial da NFL na Espanha, num acordo que vai até 31 de março do ano que vem. Segundo comunicado da montadora, habitual parceira da liga nos Estados Unidos, o novo vínculo inclui a presença da marca como patrocinadora da próxima edição do Super Bowl, no mês anterior. Estão previstas também ativações durante a partida em Madrid da principal liga de futebol americano do mundo, neste domingo. O duelo será entre o Miami Dolphins e o Washington Commanders.

A companhia japonesa promete experiências para os torcedores dentro e fora do Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid e palco da partida. Também estão previstas ações interativas e conteúdos digitais para engajamento com os fãs da modalidade. Será a primeira vez que um jogo da NFL ocorre no país.

Rob Gronkowski assina com os Patriots e anuncia aposentadoria oficial na NFL

Rob Gronkowski está oficialmente de volta a New England, mesmo que apenas por um breve momento. O ex-Tight End dos Patriots anunciou, esta semana, que vai assinar um contrato simbólico de um dia com a franquia para se aposentar oficialmente como jogador do time de Foxborough.

O anúncio foi feito durante o programa NFL Sunday, da FOX, quando Gronk revelou a novidade em tom de celebração.

- Aqui vai uma notícia em primeira mão: estou assinando um contrato de um dia com os Patriots para me aposentar como um Patriot e ser um Patriot para sempre, declarou Rob Gronkowski.

Donald Trump quer o próprio nome em estádio de time da NFL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria pedido ao Washington Commanders, da NFL, que o novo estádio do time carregue o seu nome. Isso de acordo com informação publicada por Adam Schefter, da ESPN. A nova casa da equipe deve custar cerca de 3,7 bilhões de dólares.

