Willian Bigode é anunciado no América-MG

Depois de vestir a camisa do Santos na última temporada, Willian Bigode foi anunciado neste sábado (01) pela equipe do América-MG. O jogador de 38 anos assinou em definitivo até o final deste ano.

Ele vai reforçar a equipe mineira na Série B do Brasileirão. O Coelho terminou a competição em oitavo lugar no ano passado, com 38 pontos. Foram 15 vitórias, 13 empates e 10 derrotas.

O América-MG vai disputar a final do Campeonato Mineiro diante do Atlético-MG. O primeiro jogo será no próximo sábado (08), no Mineirão, às 16h30. Mas, Bigode não pode ser incrito no estadual.

Conforme antecipado pela reportagem do Lance, o atacante se despediu nesta sexta-feira (28) dos companheiros do Peixe no CT Rei Pelé e viajou para realizar os exames médicos.

O Santos entra em campo neste domingo (02), contra o Red Bull Bragantino, às 20h45, na Vila Belmiro, em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista.

Willian Bigode no Santos:

Pelo Peixe, o jogador atuou em 39 partidas e marcou sete gols. Ele jogou durante 90 minutos pelo time em apenas duas partidas do ano passado, contra o Botafogo-SP e América-MG pela Série B.

Com a chegada de novos reforços, perdeu espaço na equipe. Neste ano, não entrou em campo pelo Campeonato Paulista.

Pelo Santos, Willian Bigode atuou em 39 partidas e marcou sete gols. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Bigode chegou ao Alvinegro por empréstimo de um ano junto ao Fluminense. No ano passado, renovou o vínculo por mais um ano mesmo com futuro incerto no clube. Após a conquista da Série B, o contrato foi renovado automaticamente.

Revelado pelo Guarani, em 2004, o atacante já atuou por Cruzeiro, Figueirense, Vila Nova, Corinthians e Palmeiras, além de Athletico-PR e Fluminense. Na Europa, ele teve uma passagem de um ano pelo Metalist, da Ucrânia.