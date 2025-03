Santos pode ter artilheiro do Paulistão depois de seis anos

Atual vice-campeão do Campeonato Paulista, o Santos é um dos candidatos ao prêmio de artilheiro da competição com o bom desempenho de Guilherme. O camisa 11 já balançou as redes em dez oportunidades.

Guilherme marcou nos duelos contra o Mirassol (2x), Ponte Preta, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo (2x), Corinthians, Água Santa e Noroeste.

O último representante santista no posto de maior goleador do estadual foi o atacante Jean Mota, em 2019, com sete gols. Em 2015, o ex-jogador Ricardo Oliveira também recebeu a honraria pelos 11 gols marcados.

Durante a primeira passagem pelo elenco profissional, Neymar foi o artilheiro da competição apenas em uma oportunidade, em 2012, com 20 gols. Com o craque, o Peixe foi tricampeão em 2010, 2011 e 2012.

O atacante Guilherme acumula 10 gols em 12 jogos pelo Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na história do estadual, o Santos teve em 24 oportunidades o maior goleador da competição. O clube lidera o ranking seguido de perto pelo Corinthians, com 21 artilheiros do longo da história.

O maior artilheiro de uma mesma edição foi Pelé. Aos 17 anos, o Rei marcou 58 gols na edição de 1958.

Confira a lista de artilheiros do Paulistão:

2024 - Flaco López (Palmeiras) - 10 gols

2023 - Roger Guedes (Corinthians) - 8 gols

2022 - Ronaldo (Inter de Limeira) - 9 gols

2021 - Bruno Mezenga (Ferroviária) - 9 gols

2020 - Ytalo (Red Bull Bragantino) - 7 gols

2019 - Jean Mota (Santos) - 7 gols

2018 - Borja (Palmeiras) - 7 gols

2017 - William Pottker (Ponte Preta) - 9 gols

2016 - Roger (Red Bull Bragantino II) - 11 gols

2015 - Ricardo Oliveira (Santos) - 11 gols

2014 - Alan Kardec (Palmeiras) - 9 gols

2013 - William (Ponte Preta) - 13 gols

2012 - Neymar (Santos) - 20 gols

2011 - Liedson (Corinthians) - 11 gols

2010 - Ricardo Bueno (Oeste) - 16 gols

2009 - Pedro (Grêmio Barueri) - 16 gols

2008 - Alex Mineiro (Palmeiras) - 15 gols

2007 - Somália (São Caetano) - 13 gols