Gustavo Scarpa responde anúncio de Willian Bigode no América-MG

Neste sábado (1º), o atacante Gustavo Scarpa respondeu com ironia o post de anúncio do Willian Bigode, no instagram do América-MG. O jogador do Atlético MIneiro comentou um emoji com carinha feliz nas redes sociais do clube. O comentário repercutiu na internet e já alcançou mais de 7 mil curtidas e 700 comentários. Scarpa e Bigode causaram polêmica em 2023 e possuem processo aberto na justiça.

Gustavo Scarpa e Willian Bigode foram companheiros de time no Palmeiras até 2021. Atualmente, Scarpa defende as cores do Atlético-MG, enquanto Bigode foi anunciado pelo América-MG, que joga a série B do brasileirão.

Com processo na justiça em andamento entre os dois jogadores, Scarpa comentou um emoji irônico de sorriso duas horas após a publicação do clube e causou alvoroço nas redes sociais. A interação relembrou a polêmica entre os antigos amigos.

Willian Bigode e Gustavo Scarpa em treino do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco)

Relembre o caso polêmico entre Scarpa e Willian Bigode

Em 2023, Gustavo Scarpa caiu em um golpe de criptomoedas por intermédio de Willian Bigode, acusado de ter apresentado a empresa de criptomoedas 'Xland Holding' ao ex-companheiro. De acordo com processos divulgados, o jogador do Galo investiu mais de R$ 4 milhões no esquema da operadora e foi levado a acreditar que teria um retorno de 3,5% a 5% ao mês.

A Xland, de acordo com os depoimentos de Scarpa, se apropriou do dinheiro deles para fazer investimentos e não devolveu a quantia solicitada. O jogador também processou a WLJC, empresa de gestão de capital que tinha Willian Bigode como sócio-proprietário, e atendia outros jogadores de futebol. Em conversa antes do golpe, Willian Bigode, à época no Palmeiras, convence Scarpa e dá garantia de ''conhecimento apenas sobre a Xland, mas não por outras empresas'' e reafirma ''toda ética, fidelidade e ética com a Xland'' - em áudio divulgado inicialmente pela 'Band'.

Depois, Scarpa comunicou ao companheiro, Bigode, que estava sendo ''orientado a fazer um B.O'' e ''por consideração e amor'' deu um toque antes. No áudio, Gustavo, ex-Palmeiras, disse que citaria o nome da WLJC, que tinha Willian como um dos sócios, e na sequência do caso o jogador do Nottingham Forest enviou 250 páginas de conversas entre os dois à Justiça.

- Bigode, o meu advogado está me orientando a fazer um B.O., mano. Criminal. Na polícia mesmo (...) Pelo respeito, amizade, consideração e amor que eu tenho por você, queria te dar um toque antes. Infelizmente vou ter que falar da sua empresa - fala o meia.

- Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. Agora, é orar. Fazer o que sei -, respondeu Willian Bigode a um dos aúdios do ex-companheiro.

Atualmente, o processo segue na justiça, mas Scarpa não deixa de alfinetar Bigode nas redes sociais. Dessa vez, a polêmica girou em torno do anúncio do Bigode pelo América-MG.