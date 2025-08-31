Ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 é preso em São Paulo

Um ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31), em São Paulo. Trata-se de Tarso Marques, que foi detido pela Polícia Militar por receptação e adulteração, após ser flagrado dirigindo uma Lamborghini Gallardo com uma série de irregularidades. Ele passará por audiência de custódia ainda neste domingo.

A prisão aconteceu na Ponte Cidade Jardim, na Zona Oeste da capital paulista. De acordo com a polícia, o ex-piloto conduzia o carro de luxo sem as placas fixadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria tentado instalar as placas, mas foi abordado pelos policiais.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão autuou o ex-piloto em flagrante por receptação e adulteração.

A Lamborghini dirigida por Tarso Marques possuía uma longa lista de irregularidades. O veículo tinha um registro de apropriação indébita e restrições judiciais. Além disso, o licenciamento estava atrasado desde 2013, acumulando uma dívida de R$ 1,3 milhão em IPVA e multas. A investigação também apontou que o automóvel estava registrado em nome de uma empresa que já foi condenada por operar um esquema de pirâmide financeira.

Quem é Tarso Marques?

Tarso Marques, hoje com 49 anos, competiu na Fórmula 1 pela equipe Minardi entre 1996 e 2001. Além da F1, ele teve passagens pela Fórmula Indy e pela Stock Car. Fora das pistas, ficou conhecido por seu trabalho na TV, principalmente no quadro "Lata Velha", do antigo Caldeirão do Huck, e também foi apresentador do programa Auto Esporte, ambos na TV Globo. Atualmente, comanda a Tarso Marques Concept (TMC), uma famosa empresa de customização de carros, motos e outros veículos de luxo.