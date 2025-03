Doze segundos. Foi disso que o volante Erick precisou após o apito do árbitro no segundo tempo do jogo contra o Ceará na última quarta-feira, pela Copa do Nordeste, para balançar as redes adversárias e alcançar a vice-artilharia do Bahia em 2025. Esse foi um dos seis gols do jogador, que aproveita as oportunidades dadas por Rogério Ceni e começa a pedir passagem no time titular.

Erick comemora um dos gols contra o Ceará, pela Copa do Nordeste Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Erick é uma espécie de coringa para Rogério Ceni, que o utiliza ora para compor o time titular, com entradas no decorrer das partidas, ora como parte do time alternativo do Bahia. Não à toa ele é o segundo atleta, ao lado de Erick Pulga, que mais atuou no ano, com 15 partidas. A dupla só perde para Cauly, que tem 17.

Para além do seu papel como meio-campista, Erick também tem uma grande importância ofensiva como elemento surpresa, com refino nas finalizações. O volante já conta com seis gols na temporada e só perde para o centroavante Lucho Rodríguez na artilharia, já que o uruguaio tem sete bolas na rede. Na Copa do Nordeste, Erick é jogador com maior média de gols por partida, com 0.8.

Dois deles foram marcados na última quarta-feira, com um destaque especial para o primeiro, que além de ser um bonito lance, aconteceu aos 12 segundos da etapa final. É disparado o gol mais rápido do Nordestão 2025. Neste ano, só Moisés (Fortaleza) e Alan James (Sampaio Corrêa) chegaram perto, com gols em dois minutos de jogo.

Frequência em campo

Dos 15 jogos que participou com a camisa tricolor, ele foi titular em nove, a maioria pelo Campeonato Baiano ou em compromissos que Ceni optou pelo time reserva. Somando-se os quatro jogos da Libertadores, por exemplo, o volante só teve oito minutos em campo.

Contratado junto ao Athletico por cerca de R$ 29 milhões Erick ainda luta por uma vaga no time titular, mas, apesar das boas atuações, não será fácil desmontar a trinca Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro.

Ceni, no entanto, nega que Erick faça parte de um time alternativo do Bahia durante a entrevista coletiva pós-jogo contra o Ceará.

- Não posso considerar o Nestor, Erick, Acevedo, David [time alternativo]...Considero como meu time. Uma hora entra um, outra entra outro. Não tem time alternativo. Entrou no campo tem que fazer o melhor. Torcer para que não tenha lesões, especialmente em setores que temos peças contadas. Você vê Erick fazendo seis gols na temporada. Isso não é alternativo.

A próxima oportunidade para ele mostrar serviço será contra o Corinthians, às 20h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Campeoanto Brasileiro.