Luis Enrique confirma presença de Dembele em decisão na Champions

O PSG recebe o Arsenal no Parc des Prince na próxima quarta-feira (7) para disputar o jogo de volta da semifinal da Champions League e poderá contar com o retorno de Ousmane Dembele. O camisa 10 de Paris teve sua presença confirmada pelo treinador Luis Enrique na coletiva pré-jogo na manhã desta terça-feira (6).

- Ele está treinando com o grupo há dois dias. Tenho ele à minha disposição para amanhã - disse o treinador espanhol

Preocupação com a lesão no jogo de ida

Dembele gerou preocupação ao deixar o jogo de ida no Emirates Stadium aos 25 minutos do segundo tempo. O atacante francês sofreu dores e foi substituído após marcar o único gol do confronto até aqui. Logo após a partida, exames constataram uma distensão na coxa direita, e o camisa 10 ficou de fora da última partida do PSG no Campeonato Francês contra o Strasbourg.

Contudo, momentos antes da coletiva em que Luis Enrique confirmou a presença do francês, Andrés Onrubia, correspondente do "Diario As" na França, divulgou imagens de Dembele treinando normalmente junto do elenco do PSG.

A grande fase de Dembele

Em questão de números e de constância, Ousmane Dembele vive a melhor temporada da carreira. O francês tem 33 gols marcados e 10 assistências em 45 partidas.

Na Ligue 1, Dembélé disputou 28 jogos, marcando 21 gols e dando 6 assistências. Ele também teve atuações importantes na Champions League, onde participou de 13 partidas, contribuindo com oito golse três assistências.

Segundo o site "GOAL", a esta altura da temporada, Dembele é o principal candidato para ser eleito Bola de Ouro em 2025.